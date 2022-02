Dramat Polki w Kenii. Buldożery zniszczyły jej dobytek

Lokalny potentat rości sobie prawa do działki, na której stał hotel Sonrisa

Jak się okazuje, za decyzją o rozbiórce hotelu Sonrisa stoi Samuel Kamau Macharia, lokalny przedsiębiorca, który nie tylko pozostaje od dłuższego czasu w konflikcie z panią Iwoną, ale dodatkowo twierdzi, że to on jest właścicielem terenu, na którym stał hotel. Pani Iwona zakupiła prawa do działki w 2007 roku od spółki Estate Sonrisa Limited i natychmiast przystąpiła do budowy hotelu. Działalność rozpoczął on w 2013 roku i szybko zyskał sympatię wśród odwiedzających go gości.