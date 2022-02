Świetna alternatywa dla Zanzibaru. Raj, do którego dolecisz bezpośrednio z Polski

Dominikana to kwintesencja karaibskiego raju. Polska zima to idealny moment, żeby się tam udać - pogoda jest gwarantowana. Dodatkowo kraj nie wymaga testów na koronawirusa, więc ten wydatek nam odpada. - Do Dominikany polecimy bezpośrednio z Warszawy, Katowic i Poznania - mówi Marzena German z Wakacje.pl.