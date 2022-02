Właściciel Pili Pili zmienia retorykę. "Czas uderzyć się w pierś"

"Sytuacja w dniu 22.02.2022 r. wymknęła się spod kontroli. Czemu ? Bo byli manipulowani. Przez kogo? Przesłali mi filmy, przesłali zdjęcia… No cóż... W każdej narodowości znajdą się osoby, na które możemy liczyć i wskoczą za nami w ogień, ale są i takie, które nas do ognia wrzucą. Jako przykład podam to co zapewne widzieliście… zniszczenie mojego auta… że to lokalni ludzie… Zonk ! Zanzibarczyk by tak się nie zachował… kto to zrobił ? Zanzibarczycy odkryli, pokazali, bo nie chcą być utożsamiani z takimi zachowaniami. Tak kochani… z jednej strony serce rośnie… z drugiej… smutno… ale życie jest takie, że od jednych możemy czegoś oczekiwać, ale od innych nie ma co… przynajmniej się nie rozczarowujemy... idziemy dalej" - czytamy w udostępnionym poście.