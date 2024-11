Dramat w turystycznym kraju trwa. Liczba ofiar rośnie

Agencja AP zwraca uwagę, że metanol jest czasem dodawany do drinków w laotańskich barach o wątpliwej reputacji. Jest on tańszy od alkoholu etylowego, ale jego spożycie może prowadzić do ciężkiego zatrucia, a nawet śmierci. Metanol bywa również produktem ubocznym przy produkcji bimbru.