Dramatyczne chwile w Norwegii. Ewakuowali 350 osób

Do zdarzenia doszło w regionie Telemark w Norwegii. To jedno z głównych miejsc letniego wypoczynku w tym kraju. Można tam wypoczywać w górach, nad morzem lub jeziorem czy wybrać się na spacer do lasu, by zobaczyć liczne wodospady. Dlatego na miejscu przebywają tłumy turystów - także z zagranicy.