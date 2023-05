Droga bez powrotu w Dolinie Kościeliskiej

Szlak przez Jaskinię Mylną

Do Jaskini Mylnej najprościej można dostać się z Doliny Kościeliskiej – do wejścia prowadzi odnoga czerwonego szlaku przebiegającego przez dolinę. Szlak zagłębia się do jej wnętrza i jest jednokierunkowy, co oznacza, że musimy pokonać go w całości, bez możliwości wracania do punktu startowego. Przejście jaskini zajmuje zwykle ok. 30-45 minut.