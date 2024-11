Duża zmiana na gdańskim lotnisku. Przedstawiciele portu lotniczego zabrali głos

Inna osoba poddaje pomysł: "Pytanie kiedy Gdańsk dołączy do programu Słonecznik ukrytych niepełnosprawności, tak jak ma Kraków. Jestem rodzicem osoby ze specjalnymi potrzebami i chętnie skorzystalibyśmy z takiej możliwości. To jest krępujące dla takiej osoby, że ktoś nas przeprowadza przez terminal. A słonecznik daje to, że idziemy sami, ale pracownicy wiedzą o co chodzi?"