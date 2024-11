Kraina wiecznej zimy z nowym lotniskiem. Czekają na turystów

Ambitne plany

Do 2026 r. mają powstać jeszcze kolejne lotniska w miastach Ilulissat i Qaqortoq. Rząd Grenlandii dąży do tego, aby do 2035 r. turystyka stanowiła 40 proc. wartości eksportu, który obecnie opiera się głównie na rybołówstwie. Aby osiągnąć ten cel, liczba turystów musiałaby się podwoić.