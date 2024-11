Gdańskie lotnisko wprowadza zmiany. Komunikat wywołał burzę w social mediach

Alicja Astr pisze tak: "Z jednej strony fajnie, bo to ciągłe ględzenie potrafi doprowadzić do szału (to tylko moja opinia, gdy leciałam sama). Z drugiej strony powitajmy tych, co się zagapią/zaśpią na lot. Z trzeciej strony, gdy moja niewidoma mama się o tym dowie, to już raczej nigdy nie poleci (pomimo asystenta i członków rodziny). Swoją drogą zgadzam się z poprzednikami, żeby było więcej asystentów, bo mam wrażenie, że myślą, że będą mieli tylko pod opieką osoby na wózkach inwalidzkich, które raczej widzą, a jak przychodzi niewidomy, to i tak większość nie wie, jak się przy nich zachować... Przyda się ekstra kurs na przewodnika osób niewidomych i słabo widzących".