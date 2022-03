Dyskryminacja na pokładzie i lotnisku? Grupa Żydówek oskarża duże linie lotnicze

Kuriozalne powody wydalenia z samolotu

Kiedy grupa dotarła do Amsterdamu, poinformowano jej członków, że nie wszyscy mogą wejść na pokład samolotu lecącego do Nowego Jorku. Ostatecznie Żydzi spędzili noc na lotnisku, próbując zorganizować powrót. Uczestnicy wycieczki mieli polecieć do Stanów Zjednoczonych liniami Delta Air zamiast KLM, ale i to nie doszło do skutku. Jedna z nastolatek zamieniła się miejscem z innym pasażerem, co spowodowało usunięciu grupy z samolotu za... "niewłaściwe zachowanie".