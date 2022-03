Zakazują krótkodystansowych lotów. Przepisy wchodzą w życie od kwietnia

Nowe francuskie przepisy nie działają

Okazuje się, że przepis obejmuje wyłączenie połączenia lokalne, które nie są związane z lotami międzynarodowymi. W praktyce więc Francuzi nie polecą już tylko z Paryża Orly do Bordeaux, Nantes i Rennes. Natomiast loty z tych miast do największego portu lotniczego Francji, czyli lotniska Charlesa de Gaulle'a, zostają utrzymane. Stanowią one często pierwszy etap podróży dla osób lecących dalej, czyli np. z Nantes przez Paryż do Dubaju.