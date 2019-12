Dywan złotych liści. Co roku zrzuca je 1400-letnie drzewo

Ten cud natury to miłorząb japoński, który rośnie między ścianami świątyni buddyjskiej w Gu Guanyin w górach Zhongnan w Chinach. Każdej jesieni to 1400-letnie drzewo wygląda tak bajkowo, że przyciąga tłumy turystów oraz fotografów.

Pierwsze nasiona sprowadzono do Europy w XVIII w. Te fascynujące drzewa przestało niemal występować w środowisku naturalnym, co najprawdopodobniej było wynikiem masowej wycinki miłorzębów. To bolesna strata, ponieważ są one znane ze swych dobroczynnych właściwości, o czym dobrze wie zarówno przemysł farmaceutyczny, jak i kosmetyczny.