Bollywood, Legoland i dinozaury. Dubaj to nie tylko niezwykła architektura

W Dubaju wszystko jest "naj”. W tym mieście zbudowanym na piasku w zaledwie trzydzieści lat powstały: największe na świecie centrum handlowe, najwyższy budynek, najdroższy hotel, największe akwarium i parki rozrywki oferujące najlepszą rozrywkę dla rodzin z dziećmi.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Shutterstock.com)

Oferty wakacyjne na wrzesień a nawet do połowy października kuszą atrakcyjnymi cenami. Za tygodniowy pobyt zapłacimy już ok. 1400 zł. Warto tuż przed nowym rokiem akademickim, skorzystać z wielu atrakcyjnych propozycji last minute lub zacząć nowy rok szkolny z pozytywnym nastawieniem.

Bogaty bowiem pakiet możliwości sprawi, że rodziny z dziećmi odnajdą tu swój raj, a miłośnicy wrażeń stracą głowę dla tego miejsca i będą tu wracać. Można go zwiedzać nawet w dzień i w nocy, bo Dubaj nazywany "bramą do świata" nigdy nie śpi, a #latowdubaju trwa przez cały rok.

Shutterstock.com Podziel się

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zachwyca bowiem nowoczesna architektura, cuda inżynierii, iluminowane fontanny czy sztuczne wyspy. Ale to niezwykłe miasto to nie tylko ultranowoczesny styl i luksusowa infrastruktura, ale to także czar orientu, piękno zabytkowych fortów, cisza pustyni i klimat tradycyjnych targów, pełnych wonności i przypraw. To również kraina dziecięcych marzeń. Wybierając się z pociechami, nasze latorośle zapomną o całym świecie. Czekają na nich tu bowiem: miasteczka wodne, fantastyczne parki rozrywki, ogromne akwaria, stok śnieżny pod dachem, piękne plaże, sport, mnóstwo zabawy i śmiechu.

Shutterstock.com Podziel się

Jednym z takich magicznych miejsc jest Dubai Parks & Resorts, który oferuje pięć stref tematycznych. Można tu zachwycić się Bollywood, pobawić się w Legolandzie, poszaleć w klockowym parku wodnym, przenieść się w czasie dzięki parkowi Riverland oraz zobaczyć kulisy powstawania filmów w Motiongate. Dla przykładu za całodniowe wejście do sali Bollywood zapłacimy 180 AED, czyli ok. 180 zł, a dzień w Legolandzie to wydatek 235 AED, czyli ok. 235 zł. Natomiast w IMG Worlds of Adventure można spotkać ulubionych bohaterów kreskówek, filmów wytwórni amerykańskich oraz zobaczyć dinozaury o naturalnej wielkości. To idealne miejsce pozwalające przenieść się do świata baśni i fantazji. W tym najnowocześniejszym parku rozrywki równym 28 boiskom do piłki nożnej, zabawa nigdy się nie kończy…

Shutterstock.com Podziel się

– Ta niezapomniana przygoda będzie teraz w zasięgu ręki naszych klientów. Wykupując wypoczynek w hotelach w Dubaju, nasi goście otrzymają kilkudniowy pakiet wstępu do trzech tematycznych parków rozrywki i water parku – zapewnia Norbert Niemirski, manager ds. promocji i marketingu Best Reisen Group. – Dzięki temu, nasi klienci zaoszczędzą, gdyż cały pakiet (przelot + hotel + bilety wstępu) będzie w promocyjnej cenie.

Dubaj to miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i stolica emiratu o tej samej nazwie. Rocznie przyciąga niemal 15 mln gości, a do 2020 roku chce by było ich 20 mln. Dubaj często kojarzy się z miejscem wypoczynku dla bogatych par czy celebrytów albo przystankiem w drodze do krajów dalekiej Azji. Ale to także dobry kierunek dla seniorów i rodzin z dziećmi, przede wszystkim dzięki licznym atrakcjom turystycznym.