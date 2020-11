"Dziewczyny na skrzydłach". Historia kobiet, które poleciały za marzeniami

To opowieść o jedenastu wyjątkowych kobietach, które na równi z mężczyznami zdobywały i nadal zdobywają niebo. To historia ich walki ze stereotypami i ludzką niechęcią w pogoni za marzeniami i wolnością. To wreszcie także dzieje zmiany podejścia do pań, które udowadniają, że lotnictwo to nie do końca tak "męski zawód", jakby się mogło wydawać.