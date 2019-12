Egipt last minute – 4 powody by zwiedzić kraj faraonów

Gdzie jechać na wakacje? Przyzwyczajeni jesteśmy, iż sezon urlopowy w Polsce trwa dwa miesiące, podczas których maksymalnie wykorzystujemy uroki letniej pogody. A przecież są miejsca gdzie słońce świeci cały rok, a sprzyjająca pogoda i ciekawe okolice zachęcają do odwiedzin w każdym miesiącu. Położony w północnej Afryce Egipt to dobre miejsce, by korzystając z oferty last minute spędzić kilkanaście dni w kraju faraonów za naprawdę atrakcyjną cenę.

1.Egipt – kolebka cywilizacji

2.Magia piramid

3.Afrykański klimat

4.Egipt Last minute - taniej niż myślisz

Egipt – kolebka cywilizacji Egipt to kraj, w którym cywilizacja rozwinęła się bardzo wcześnie. Kraj faraonów miał duży udział w rozwoju regionu północnej Afryki. Dziś uznawany jest za miejsce, w którym przypada najwięcej zabytków na kilometr kwadratowy. Dzięki temu udając się na wycieczkę do Egiptu można być pewnym, iż nie ma w tym kraju miejsca na nudę i każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to kraj, do którego można udać się praktycznie w dowolnym momencie, warto więc przejrzeć oferty last minute i znaleźć odpowiednią datę na wycieczkę.

Magia piramid Pierwszym skojarzeniem wielu osób ze słowem „Egipt” będą piramidy. I oczywiście niebezpodstawnie, te monumentalne budowle (oraz znajdujący się tuż obok Sfinks) to obowiązkowa pozycja do zwiedzenia dla zdecydowanej większości turystów. To także miejsce w którym można zaopatrzyć się w nietuzinkowe pamiątki oraz zrobić sobie zdjęcie na tle piramid, które z pewnością wzbudzi zazdrość wśród znajomych. Pasjonaci historii powinni również odwiedzić Sakkarę, gdzie znajduje się pierwsza piramida schodkowa (uznawana za najstarszą tego typu budowlę w Egipcie). Przeszukując oferty Egipt Last Minute warto wybrać tę, która zawiera w programie podróż do Gizy i wizytę u stóp monumentalnych piramid.

Afrykański klimat Ciepłe miesiące w naszym klimacie to lipiec i sierpień, nic więc dziwnego, że właśnie wtedy kumulują się urlopy większości Polaków. A przecież w Egipcie atrakcyjna, przyciągająca turystów pogoda trwa cały rok. Warto wykorzystać ten fakt i dzięki ofertom last minute zaplanować wakacyjny wypoczynek nawet w listopadzie, styczniu czy lutym. Ciepła, zachęcająca do kąpieli woda w morzu, grzejące non stop słońce czeka na każdego niezależnie od pory, w którym udamy się na wycieczkę.