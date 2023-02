"Ekstremalnie niebezpiecznie" w Tatrach. Zamknięty nawet szlak nad Morskie Oko

"Na wniosek TOPR, z powodu wysokiego zagrożenia lawinowego (czwarty stopień) szlaki turystyczne: Palenica Białczańska - Morskie Oko oraz Wodogrzmoty Mickiewicza - Dolina Pięciu Stawów są zamknięte do odwołania! Parkingi na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie są nieczynne, transport konny wstrzymany jest do odwołania. Do odwołania nie prowadzimy również sprzedaży biletów wstępu na teren TPN. ODRADZAMY WSZELKIE WYJŚCIA W GÓRY!" - brzmi komunikat TPN.