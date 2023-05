Emilia-Romania wraca do życia. "Woda opadła, ale pozostał strach"

Jak podkreśliła, na samym początku przez kilka godzin opadów deszczu woda wlewała jej się do przedpokoju. - To był dopiero początek tego, co w wielu miejscach później nastąpiło - powiedziała kobieta. - W mojej okolicy doszło do osuwisk ziemi, popękały drogi. Nigdy czegoś takiego tutaj nie było.