Emirates zatrudni 3,5 tys. pracowników. Linia lotnicza kusi zarobkami

Zachęcające zdają się też zarobki, jakie oferuje linia lotnicza. Personel poładowy dostaje 4260 dirhamów podstawowej pensji. Do tego należy doliczyć dodatkowe wynagrodzenie za wylatane godziny. Średnio jest to 61,25 dirhamów za godzinę w klasie ekonomicznej. Łącznie daje to ok. 9770 dirhamów miesięcznie, czyli ok. 10,5 tys. zł.