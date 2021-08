Dubaj. Linie lotnicze Emirates zadziwiły świat nową reklamą

Wyjątkowa reklama linii lotniczych

O co tyle hałasu? Reklama powstała z okazji przywrócenia połączeń między Dubajem a Londynem. Na filmie, który trwa zaledwie pół minuty, stewardesa w mundurze Emirates, przekłada kolejne kartki, na których pojawia się informacja o przeniesieniu ZEA do grupy pomarańczowych krajów przez brytyjski rząd (oznacza, to że podróże turystyczne są teraz możliwe). Jak czytamy na jednej z plansz, to sprawiło, że "poczuli się jak na dachu świata".