Energia wyłącznie ze słońca i wody. Pierwsza "zielona" grecka wyspa

Na stałe żyje tu ok. 400 osób, jednak w sezonie letnim przez wyspę Tilos przewija się ok. 3 tys. turystów dziennie. Niestety, tutejszy system energetyczny już jest przestarzały i często dochodzi do przerw w dostawie prądu. Ale już niedługo, dzięki śmiałemu projektowi, ten problem zniknie.

Testy "systemu zielonego zasilania" trwają od lata tego roku. Ma on zostać oddany do użytku jeszcze w 2018 r. (Shutterstock.com)

Wyspa Tilos położona jest na archipelagu Dodekanez. Nowy system energetyczny, działający wyłącznie w oparciu o energię ze słońca i wody, ma powstać jeszcze w tym roku. Będzie to pierwsza tego typu "zielona" inwestycja nie tylko w przypadu greckich wysp, ale też w rejonie Morza Śródziemnego.

Zdaniem Komisji Europejskiej instalacja ta ma być przykładem rozwiązań dla innych niewielkich wysp na terytorium Unii Europejskiej, które borykają się z ograniczonym dostępem do kontynentalnej sieci energetycznej. – Innowacyjność tego programu tkwi w sposobie przechowywania energii – podkreślił cytowany przez agencję szef projektu Spyros Aliferis.

Energia produkowana przez turbiny wiatrowe i moduły fotowoltaiczne będzie magazynowana w specjalnych bateriach, skąd w miarę potrzeby będzie przesyłana do sieci energetycznej. Aby zapewnić sieci nieprzerwaną pracę, baterie przechowują energię produkowaną podczas słonecznych i wietrznych dni, a uwalniają ją w czasie zwiększonego zapotrzebowania czy niższej produkcji, czyli nocą i w sezonie turystycznym.

Jak podaje PAP, testy "systemu zielonego zasilania" trwają od lata tego roku. Ma on zostać oddany do użytku jeszcze w 2018 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 14 mln euro (ok. 60 mln zł), z czego 11 mln euro (ok. 47 mln) pochodzi z funduszy unijnych.