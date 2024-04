Energylandia gotowa na Majówkę! Codzienna zabawa, większa liczba atrakcji i rodzinna promocja

Więcej za mniej! Skorzystaj z promocji 3+1 i ciesz się rodzinną zabawą

Przypominamy, że maj to doskonały czas, aby skorzystać z promocji 3+1 gratis, która pozwala cieszyć się wszystkimi atrakcjami Parku bez dodatkowych kosztów. Dodając cztery bilety do koszyka, czwarty z nich otrzymacie zupełnie za darmo! Promocja obowiązuje na bilety ważne od 27 kwietnia do 21 czerwca, co daje doskonałą okazję do zaplanowania wizyty w najbliższych tygodniach. No i szybko szykujcie się na powtórkę! W tym sezonie Energylandia świętuje bowiem swoje 10. urodziny, które będą obchodzone 14 lipca z wieloma niespodziankami i atrakcjami. Dodatkowo, przed nami także inne wyjątkowe wydarzenia, takie jak Kinder Party i Magic Night z wyjątkowym Beach Party, które zapewnią mnóstwo zabawy i radości dla wszystkich Gości.