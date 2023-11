Etykieta SUP surfera czyli SUPer dekalog

Oprócz SUP surferów, których jest zawsze mniej (deski są większe więc droższe :)), będą surferzy, którzy mogą mieć ambiwalentny stosunek do długich desek. O co come on? Sprawa jest b. prosta - deski do SUP surfingu są szersze i dłuższe więc możemy łapać fale wcześniej w związku z tym postaraj się nie łapać "wszystkich" fal. Statystyki złapanych fal są korzystniejsze dla SUP surferów i dlatego surferzy (krótkie dechy) nie do końca przepadają za SUP surferami (długie dechy z wiosłem)...