Ferie 2022. Nadmorski kurort kusi zimowymi atrakcjami

Dla wielu osób niezwykle istotny pozostaje jednak jeszcze jeden argument. To właśnie zimą nad Bałtykiem jest najwięcej jodu. Może to przemawiać zwłaszcza do osób pochodzących z tych części Polski, gdzie w okresie jesienno-zimowym oddycha się przede wszystkim smogiem. "Zimą w Gdyni można liczyć na spokój, który jest potrzebny do odpoczynku, ale także bliskość natury, kameralną atmosferę i wspaniałe powietrze" – przekonuje gdyński magistrat, który rozpoczął niedawno akcję "Odetchnij w Gdyni".