Ferie 2022. Zagrożenie lawinowe w Tatrach nie ustaje

W nocy z 1 na 2 lutego potężna lawina śnieżna samoistnie zeszła z Marchwicznego Żlebu. Szczęście w nieszczęściu stało się to w późnych godzinach, bo gdyby do zdarzenia doszło za dnia, to mogłaby mieć miejsce ogromna tragedia. Ze względu na trwające obecnie ferie, od rana są tam tłumy turystów.