Dla jednych perełka, dla innych porażka. "Kto normalny tam jeszcze jeździ?"

Z tyłu głowy mam przeczytane pod artykułami opinie: "Zakopane jest dla ograniczonych frajerów, którzy nie potrafią znaleźć innych miejsc na mapie kraju lub zagranicy", "Jeszcze nie spotkałem, aby ktoś normalny jechał do Zakopanego! Jeszcze 20 lat temu owszem, teraz to jedno chamstwo i wieśniactwo", "Zakopane to miejsce dla snobów, bo należy tam się pokazać. Nie wiem, co ludzie widzą w tej zapyziałej mieścinie. Tandetnie, drogo", "Bo kto to jeszcze jeździ do tego Zakopanego. Tam tylko dudki najważniejsze, a klient to frajer, który je płaci"*. Śmiało można uznać stolicę Tatr za najbardziej hejtowane miasto w Polsce.