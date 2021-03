Floryda przeżywa oblężenie. Policja zatrzymała setki imprezowiczów w Miami Beach

Floryda - imprezy w Miami Beach podczas godziny policyjnej

Na Florydę zjechali się studenci, głównie z północy kraju. W weekend wielu z nich nie zastosowało się do obowiązującej od północy w Miami Beach godziny policyjnej. W nocy z piątku na sobotę zatrzymano ok. 120 osób.

Między grupami imprezowiczów a pracującymi na 12-godzinnych zmianach policjantami dochodziło do starć. By rozproszyć tłum, policja używała gazu pieprzowego. Podczas niektórych aresztowań doszło do konfiskaty broni lub narkotyków - przekazała rzeczniczka władz Miami Beach, Veronica Paysse.