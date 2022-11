Fuerteventura, czyli wyspa kóz i pięknych plaż. Polacy ją pokochali

Oczywiście oferty wypoczynku na Fuerteventurze mają w swojej ofercie również biura podróży. Wycieczki są dostępne przez cały rok, ale oczywiście najwięcej zapłacimy za pobyt w okresie letnim, zimą będzie zdecydowanie taniej (oprócz okresu świąteczno-noworocznego). Ceny zaczynają się od ok. 1,5 tys. zł za tydzień pobytu np. w grudniu czy kwietniu (bez wyżywienia lub ze śniadaniami). All inclusive w takim terminie to wydatek rzędu ok. 2,1-2,2 tys. zł. W lipcu lub sierpniu będzie to odpowiednio ok. 2,2 tys. zł i ok. 3,4 tys. zł.