Gran Canaria to idealny kierunek na zimę. Każdy znajdzie tam coś dla siebie

To miejsce, gdzie co prawda również dotarła masowa turystyka, ale nie ma ona aż takiej skali jak np. w okolicach Maspalomas, czyli przy Playa de Ingles. Część miasta znajdująca się w pobliżu portu oraz plaży to miejsce, gdzie architektura jest zachwycająca. Niskie kolorowe budynki z uroczymi balkonami tworzą niesamowity klimat. Do tego mamy liczne kanały z przerzuconymi nad nimi mostkami, którym Puerto de Mogan zawdzięcza swój włoski przydomek.