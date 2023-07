Gad na prywatnej posesji. "Zostaliśmy zadysponowani do nietypowego zdarzenia"

Incydenty z pytonami

To niejedyne zdarzenie z pytonem królewskim w roli głównej w tym miesiącu. 6 lipca informowaliśmy o interwencji funkcjonariuszy z Ekopatrolu, którzy dostali zgłoszenie od warszawskiej straży miejskiej. Wówczas mieszkaniec Białołęki poinformował o znalezieniu na ulicy sporej wielkości gada. Mężczyzna myślał, że ma do czynienia z niegroźnym zaskrońcem. Po przyjeździe funkcjonariuszy okazało się jednak, że był to pyton królewski.