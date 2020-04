Galicja była jednym z najbardziej zacofanych miejsc w Europie. Polacy żyli w niewyobrażalnej nędzy

"Nędza Galicji w liczbach". W 1888 r. we Lwowie ukazało się drugie wydanie książki Stanisława Szczepanowskiego pod takim właśnie tytułem. Autor przytaczał szereg danych pokazujących, jak na dłoni zatrważającą skalę zacofania ówczesnej Galicji. Poniżej najważniejsze i najbardziej zatrważające z faktów.

Obszar, liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia Galicji

Chłopska prowincja

Przytłaczająca większość Galicjan żyła z pracy na roli. Było to aż 74 proc. ogółu ludności. Dla porównania w Królestwie Polskim (wchodzącym w skład zaboru rosyjskiego) wskaźnik ten wynosił 60 proc., we Francji 45 proc., w Niemczech 42,5 proc., w Czechach 40 proc., a w Anglii zaledwie 20 proc. Jedynie Irlandia wyprzedzała pod tym względem Galicję z 75 proc. ludności rolniczej.

Marne spłachetki ziemi. Rozmiar gospodarstw w Galicji

Zagrody bez bydła

Głodowa dieta. Jak żywili się mieszkańcy Galicji?

Porównania wypadają wyjątkowo ponuro. Statystyczny Węgier zjadał rocznie 100 kg ziemniaków, ale za to 182 kg zbóż i 24 kg mięsa. Niemiec 300 kg ziemniaków, 200 kg zbóż oraz 33 kg mięsa. Anglik natomiast 160 kg ziemniaków, 217 kg zbóż i aż 50 kg mięsa.

Dieta przeciętnego Smitha była pięć razy bardziej bogata w mięso niż dieta Polaka żyjącego pod panowaniem Franciszka Józefa. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku cukru. W Galicji spożywano go rocznie ledwie 2 kg, gdy w Niemczech 7, we Francji 10, a w Anglii 30 kg.

Kraj nie płynący mlekiem, tylko wódką

Również w zakresie konsumowanych napojów Galicja mocno odstawała od reszty kontynentu. Dostęp do piwa i wina był bardzo ograniczony. Nawet mleka nie pito tyle, co zagranicą. Powszechna była tylko wódka. Statystyka jej spożycia wydaje się nawet zaniżona, biorąc pod uwagę ogromną plagę alkoholizmu, z jaką borykał się zabór austriacki.

Rocznie na głowę poddanego Franciszka Józefa przypadało 120 l mleka, 10 l piwa, 2 l wina i 7 l mocnego alkoholu. Dla porównania w Niemczech były to odpowiednio: 184 l, 90 l, 4,6 l oraz 8,5 l. Wyspiarze z kolei pili 200 l mleka, 125 l piwa, 2 l wina i 2,5 l mocnego alkoholu.

Kawa czy herbata? W Galicji takiego wyboru nie było

W Galicji niemal w ogóle nie piło się też kawy ani herbaty. Tej pierwszej mieszkańcy zużywali rocznie średnio 160 gramów, drugiej 40 g. W Niemczech było to odpowiednio 2,3 kg kawy (czternaście razy więcej) i 30 g herbaty. A w Anglii 500 g kawy (trzy razy więcej) i 2 kg herbaty (bagatela pięćdziesiąt razy więcej).

Galicja to nie był kraj dla starych ludzi

Złe warunki higieniczne oraz żywieniowe sprawiały, że w Galicji rocznie umierało około 56 tys. ludzi. Średnia długość życia mężczyzn wynosiła zaledwie 27 lat. Kobiety żyły o półtora roku dłużej. Dla porównania w Czechach było to odpowiednio: 33 i 37 lat, we Francji 39 i 41, a w Anglii 40 i 42 lata.

Zarobki w Galicji. Piorunujące porównanie

Skalę zacofania galicyjskiej gospodarki świetnie obrazuje średni dochód per capita, który wynosił w latach 80. XIX w. zaledwie 53 zł reńskie. W tym samym czasie w Królestwie Polskim było to 91 zł (o 71 proc. więcej), na Węgrzech 100 zł (o 88 proc. więcej), w Prusach 200 zł (o 277 proc. więcej), we Francji 350 zł (o 560 proc. więcej), a w Anglii 450 zł reńskich (o 749 proc. więcej).