Gangsterzy polują na bogatych pasażerów na lotnisku. Policja ostrzega przed napadami

Port Le Bourget to lotnisko biznesowe w Europie, które od pewnego czasu uważane jest za najbardziej niebezpieczne na Starym Kontynencie. W jego pobliżu coraz częściej dochodzi do napadów.

W drodze na lotnisko Le Bourget , które jest położone kilkanaście kilometrów od centrum Paryża , zostali zaatakowani przez czterech zamaskowanych mężczyzn. Zabrano im drogocenne przedmioty (głównie biżuterię) warte ok. milion euro (ok. 4,3 mln zł).

Coraz więcej napadów

Francuska policja alarmuje, że do tego typu napadów na drogach prowadzących z i do lotniska Le Bourget dochodzi coraz częściej. To właśnie tam lądują prywatne samoloty biznesmenów-milionerów i gwiazd światowego show-biznesu.