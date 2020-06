Grecja otwiera granice dla turystów. Będzie dostępna także dla Polaków

W piątek, 29 maja, greckie Ministerstwo Turystyki opublikowało listę 29 państw, z których turyści będą mogli przyjeżdżać do Grecji. Zabrakło na niej Polski, co wywołało duże niezadowolenie ze strony urlopowiczów z naszego kraju. Jednak dzień później tamtejsze MSZ wydało komunikat o treści "Greece welcomes the world", czyli "Grecja wita świat".