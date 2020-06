Bon turystyczny 1000+. Rząd chce go przyznawać na nowych zasadach

Bon turystyczny – zmiany są nieuniknione

Branża turystyczna najbardziej ucierpiała w czasie epidemii koronawirusa. Nie dziwi więc, że rząd w dużej mierze skupia się na tym, aby właśnie ją wspomóc. Pomysł stworzenia bonu turystycznego został pozytywnie odebrany przez większość Polaków i wiele osób liczyło na to, że uda się go wprowadzić jeszcze w czerwcu.

Bon turystyczny - nowy próg dochodowy

- Na naszym biurku są różnego rodzaju propozycje, które mają być bardziej celowanymi propozycjami do poszczególnych firm czy segmentów branży turystycznej – powiedział w rozmowie z mediami rzecznik rządu Piotr Mueller. Zaprzeczył również informacji o rezygnacji z bonu. - Pomoc kierowana do tych, którzy najbardziej ucierpieli, może być bardziej efektywna – dodał.

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, rząd rozważa wprowadzenie nowego progu dochodowego dla osób, które mogłyby otrzymać bon turystyczny. Ten próg to 4 tys. zł brutto, a nie - jak zapowiadała wicepremier Emilewcz - 5,2 tys. zł brutto. Taki bon nie byłby również wprowadzony jako stała pomoc, ale czasowa. W tej kwestii nie zostały podjęte jeszcze ostateczne decyzje.

Bon turystyczny – zmiany wynikają ze zbyt napiętego budżetu

Dlatego dziś w obozie władzy słychać pretensje do minister Jadwigi Emilewicz - za to, że zbyt wcześnie promowała program bonu turystycznego 1000 plus dla 7 mln Polaków jako oficjalny program rządu Zjednoczonej Prawicy.