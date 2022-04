Grozi nam paraliż polskiego nieba? Konflikt trwa nadal. "Prowadzimy rozmowy"

Jak tłumaczył w wywiadzie dla WP Maciej Sosnowski, przewodniczący Związku Zawodowych Kontrolerów Ruchu Lotniczego, jeśli nie dojdzie do porozumienia utrudnienia, opóźnienia, a nawet odwoływanie lotów stanie się codziennością. - Trzeba będzie zredukować liczbę lotów - i to drastycznie. Przy tak okrojonym składzie możliwe będzie obsłużenie 20-30 operacji w ciągu godziny, zamiast kilkuset. A to znaczy, że wiele samolotów zostanie na ziemi - mówił Sosnowski. - Dla turysty oznacza to, że jeśli wyleci na długi weekend w kwietniu, to trudno przewidzieć, gdzie i kiedy uda mu się wrócić.