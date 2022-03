Kontrolerzy ruchu lotniczego odchodzą z pracy. Będzie paraliż na polskim niebie?

Czujemy się po prostu odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludzi w powietrzu. Jeśli ktoś w to nie wierzy, to może przekona go to, że jest nie tylko zwykła ludzka odpowiedzialność, ale też spoczywająca na nas odpowiedzialność karna. Za samo sprowadzenie zagrożenia katastrofy - dodam, że nieumyślne - grozi nam do ośmiu lat pozbawienia wolności. Wszyscy mamy to z tyłu głowy w każdej minucie pracy. A w tym momencie - przy takim podejściu naszych władz do kwestii bezpieczeństwa, regulaminu, atmosfery w pracy, do nas - pracowników - czujemy, że nie możemy liczyć na wsparcie przełożonych.