Hezbollah w Libanie chwali się zwycięstwem nad Izraelem. Jedyne takie miejsce na świecie

Taksówkarz wyraźnie czuje się niepewnie. Nic dziwnego. Jest chrześcijaninem, a jedziemy przez terytorium milicji Hezbollahu, jednej z najgroźniejszych na świecie. Zmierzamy do miejsca, które symbolizuje potęgę ugrupowania powszechnie uważanego za organizację terrorystyczną.

Południe Libanu. Wąska droga wije się przez zatłoczone, szyickie miasteczka przyklejone do stromych wzgórz. Na latarniach wiszą wyblakłe od słońca portrety. Są wśród nich brodaci, szyiccy duchowni na czele z Ajatollahem Chomejnim, przywódcą rewolucji islamskiej w Iranie. Większość, to jednak młodzi mężczyźni w mundurach. To bojownicy Hezbollahu, którzy zginęli w kolejnych konfliktach toczonych przez tę potężną organizację, w Syrii lub z odległym o zaledwie 20 km Izraelem.