Otwarcie hoteli coraz bliżej? "Jest światełko nadziei"

Przedsiębiorcy z branży hotelarskiej jeszcze na początku ubiegłego roku nawet w najgorszych snach nie mogli przewidzieć, co dla ich biznesów oznaczać będzie pandemia. Dziś marzą tylko, by mogli ponownie przyjmować klientów.

Otwarcie hoteli - jest nadzieja dla przedsiębiorców

Otwarcie hoteli - nie wszyscy są dobrej myśli

- Ja w to nie wierzę. Minister Drzewiecki zapowiedział przecież, że hotele pozostaną zamknięte aż do maja. Ten plan jest raczej ściśle realizowany, tak że nie przywiązywałbym się do wizji otwarcia obiektów noclegowych w lutym - mówi w rozmowie z WP pan Ryszard, przedsiębiorca z Zakopanego. - Nawet jeśli otworzą hotele, to zaraz je zamkną z powrotem, bo okaże się, że przyszła kolejna odmiana koronawirusa i lockdown znów będzie konieczny. A wtedy to już będzie dla wielu koniec. Znam osoby, które są bliskie popełnienia samobójstwa, bo nie radzą sobie z kredytami. Sytuacja niestety nie wygląda za ciekawie - opowiada nam.