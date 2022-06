Hotele dla psów. Jak działają i ile kosztują?

W hotelu dla psów zwierzak otrzymuje nie tylko odpowiednie warunki i wyżywienie, ale także tak potrzebną mu na co dzień porcję zabawy, spacerów i rozrywek. Jest to zdecydowanie lepsza opcja niż zostawienie zwierzęcia w domu, gdzie na krótką chwilę odwiedzi go znajoma osoba tylko po to, aby napełnić miskę i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.