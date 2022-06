Pożar schroniska w Tatrach. Turyści pierwsi ruszyli z pomocą

Do pożaru schroniska na Hali Kondratowej doszło we wtorek 31 maja ok. godz. 16. - Przebywało tam wielu turystów, którzy pomogli pracownikom schroniska, dzięki czemu akcja została przeprowadzona sprawnie i – powiedział w rozmowie z PAP komendant zakopiańskiej straży. - Dzięki szybkiej akcji pracowników schroniska i turystów nie doszło do większej tragedii.