Hotelowy lockdown. "Branża już jest u progu upadku"

Informacja o zamknięciu hoteli na trzy tygodnie, a może i dłużej, zmroziła w środę właścicieli tego typu obiektów. - Branża hotelarska już jest u progu upadku - ocenia Elżbieta Nitsze, dyrektor regionalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na Mazowsze i dyrektor generalny Airport Hotel Okęcie. Zapewnia jednak, że hotelarze nadal mają chęć do walki i nie chcą się poddawać.

Branża hotelarska się nie poddaje

- Takie decyzje, jak ta środowa, a także wcześniejsze, których było wiele w ostatnim czasie, skazują nas na brak środków na utrzymanie naszych biznesów. Dla hoteli nastąpił już praktycznie taki lockdown, jaki mieliśmy wiosną. Bo czym różni się nowy zapis: "Hotele są dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej”, od obowiązującego wiosną, mówiącego, że "hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte(…), jednak nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych"? Różnica polega na tym, że wiosną relatywnie szybko przyszła pomoc w postaci różnych tarcz. Dziś nie ma nawet terminu, kiedy pomocy można oczekiwać - dodaje Elżbieta Nitsze.

Wątpliwości budzi też zapis o gościach podróżujących służbowo. - Trudności w interpretacji najnowszych wytycznych lub ich ewidentny brak, to dla nas spore wyzwanie. Np. kto wykonuje obowiązki służbowe i jak to dokumentować? Czy wystarczy oświadczenie ze strony gościa? - pyta w imieniu hotelarzy dyrektor regionalny IGHP.

Wielu hotelarzy, jest też rozżalonych niespójnościami w "zamykaniu" różnych gałęzi gospodarki. Zwracają uwagę, że podczas, gdy w wielu miejscach kontakty społeczne nie zostały zabronione, hotele muszą zawieszą działalność. Tymczasem właśnie w hotelach reżim sanitarny jest wysoki, nie tylko w czasie pandemii, co poświadczają liczne certyfikaty. W tych miejscach łatwo jest więc stosować się do wszystkich pandemicznych zaleceń i zminimalizować ryzyko przenoszenia wirusa.

- Jako branża rozumiemy powagę sytuacji. Jesteśmy gotowi spełniać kolejne uwarunkowania i wprowadzać zaktualizowane certyfikaty, by ratować nasze hotele. Warunkiem jest to, że zapewnią nam one możliwość świadczenia usług - dodaje Elżbieta Nitsze.