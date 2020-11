WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Ludzie + 3 bon turystycznyw podróżywakacje Rafał Celle 2 godziny temu Bon turystyczny 500 plus. Polacy chcą podróżować, ale narzekają na trudności Bon turystyczny miał być kołem ratunkowym rzuconym branży turystycznej po miesiącach stagnacji spowodowanej pandemią. Miał ulżyć rodzinnym budżetom i zachęcić do podróżowania po kraju. Od początku sierpnia aktywowano już ponad milion bonów. Nie obyło się jednak bez komplikacji, a kolejne już są na horyzoncie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Polacy wciąż chętnie wyjeżdżają (Getty Images, Fot: NurPhoto , Contributor) - Od początku sierpnia aktywowano w sumie już ponad milion bonów o łącznej wartości 910 mln zł – mówi w rozmowie z WP Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak dodaje, od startu projektu zrealizowano już łącznie ok. 317 tys. płatności na kwotę 231 mln zł. Sporo z tych płatności miało miejsce w ostatnich tygodniach, czyli po sezonie. - Od początku września do końca października br. płatność z wykorzystaniem bonu zrealizowano 86 tys. razy na łączną kwotę 62 mln zł - dodaje Anna Salamończyk-Mochel. Ludzie chcą podróżować z bonem, choć zdarzają się problemy Popularność bonu turystycznego była zatem po sezonie zaskakująco duża – zwłaszcza w kontekście niepokojących informacji o rozwoju pandemii. O wciąż dużym zainteresowaniu tą formą wsparcia można się przekonać, przeglądając wątki na forach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Internauci często dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi problemów związanych z realizacją bonu w niektórych placówkach. Od września pojawiały się np. sygnały o kłopotach z dokonywaniem płatności w miejscach, które choć były obecne na liście POT, odmawiały realizacji płatności w tej formie. Jak stwierdzili przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, podobne problemy były jednak rzadkością. Pracownicy organizacji nie pozostają też głusi na żadne skargi i zachęcają, by informować ich o nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania bonu za pomocą infolinii. - Na bieżąco prowadzone są czynności weryfikujące zgodność wszystkich danych przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego i ich uprawnień do przyjmowania płatności bonem – mówi Anna Salamończyk-Mochel. Dotychczas, w związku z tymi czynnościami, z bazy ZUS wypisano 425 podmiotów. Polska Organizacja Turystyczna pracuje również nad rozszerzeniem funkcjonalności wyszukiwarki obiektów, w których można zrealizować bon. - Zależy nam nie tylko na tym, żeby pojawiły się w niej adresy realizacji usług, ale także inne parametry, które pozwolą beneficjentom w łatwy i wygodny sposób wybrać obiekt, który spełnia ich oczekiwania, oferuje określony zakres usług czy dodatkowe udogodnienia i atrakcje dla dzieci - dodaje wiceprezes POT. Czy podróżowanie w czasie pandemii jest bezpieczne? Oczywiście niektórzy zastanawiają się, czy podróżowanie w tych trudnych czasach to w ogóle dobry pomysł. Zdania są podzielone. Ale nie brakuje opinii, że przemieszczanie się po kraju w ostatnich tygodniach było nawet bardziej bezpieczne niż w okresie wakacyjnym. Tym bardziej podejmowane decyzje administracyjne, które uderzają w branżę, są niezrozumiałe dla przedstawicieli branży. - Wiem, że notuje się coraz więcej infekcji. Ale wydaje mi się, że ryzyko zakażenia nie jest teraz większe niż jeszcze w sierpniu, gdy w wielu miejscach w Polsce były tłumy, które zapomniały o pandemii oraz dystansie – wyjaśnia pani Marta, która uwielbia weekendowe wycieczki po Polsce, a z samego bonu skorzystała wraz z synem już w czasie gwałtownego przyrostu zachorowań. - Teraz nigdzie nie ma tłoku. Pociągi czasami jeżdżą puste. Wydaje mi się też, że ludzie ostatnio są bardziej zdyscyplinowani, a większość z nich nosi maseczki. Dlatego osobiście uważam, że podróżowanie nie jest obecnie bardziej niebezpieczne niż jeszcze trzy miesiące temu, gdy Polacy masowo ruszyli na wakacje. Getty Images Mimo pandemii, w wakacje wszędzie były tłumy (Getty Images, Fot: abrada) Bon turystyczny 500 plus - jak działa? Przypomnijmy, że Polski Bon Turystyczny funkcjonuje od 1 sierpnia br. W ramach projektu na każde dziecko (do 18 r. życia) w rodzinie przyznawane jest wsparcie w wysokości 500 zł (w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wypłacane jest dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł, czyli razem 1000 zł). Środkami można zapłacić np. za pobyt w hotelu. Bon można zrealizować do marca 2022 r. Zakaz świadczenia usług hotelowych od 7 listopada - Mamy nadzieję, że bon turystyczny wpłynie korzystnie na liczbę rezerwacji w okresie jesienno-zimowym, gdy zainteresowanie wyjazdami jest znacznie mniejsze niż w okresie wakacyjnym. Oczywiście jest to w dużej mierze uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie – mówiła jeszcze w sierpniu w rozmowie w WP Barbara Nowakowska z ośrodka Dolina Charlotty Resort & SPA. Nikt wtedy jednak nie przypuszczał, że w ciągu kilku miesięcy liczba nowych infekcji będzie regularnie przekraczać 20 tys. przypadków dziennie. Choć dane te mogą przerażać, obserwowana od początku roku szkolnego fala zachorowań nie zgasiła podróżniczych zapędów Polaków. Wielu z nich wciąż chętnie sięgało też po bon turystyczny. Ale czy w obliczu nowych restrykcji korzystanie z niego będzie jeszcze możliwe? Ostatnia decyzja władz, ogłoszona w ramach strategii walki z pandemią, sprawiła, że wielu Polaków zaczęło się zastanawiać, czy ważność bonu zostanie przedłużona. Od 7 listopada w Polsce obowiązywać ma bowiem zakaz świadczenia usług hotelowych. Na razie na 3 tygodnie. Bon turystyczny 500 plus - czy przepadnie jesienią? Pytany przez nas o nowe okoliczności Grzegorz Cendrowski, rzecznik Polskiej Organizacji Turystycznej, poinformował, że aktualnie nie są przewidywane zmiany w zakresie funkcjonowania Polskiego Bonu Turystycznego. W żaden sposób nie zmienią się warunki korzystania z tego narzędzia. Rzecznik POT przypomniał, że za pomocą bonu turystycznego wciąż można opłacać np. zadatek na poczet wypoczynku w innym terminie, np. podczas przyszłorocznych wakacji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płatności za usługi realizowane przez organizatorów turystyki. Warto też zaznaczyć, że zgodnie z projektem rozporządzenia, które zacznie obowiązywać od 7 listopada, "prowadzenie usług hotelarskich (...) jest dopuszczalne wyłącznie dla gości korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej". Zakaz nie obejmie także podróży związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, osób wykonujących zawód medyczny oraz dla pacjentów i ich opiekunów. Oznacza to więc, że w najbliższym czasie turyści mogą jedynie pomarzyć o urlopie w Polsce. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz wideo: Bon turystyczny trochę za późno. "Powinien być 2-3 tygodnie wcześniej" 