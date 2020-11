Icemill. Urządzenie pozwalające pozyskiwać pitną wodę z oceanów

Icemill – w jaki sposób ma działać urządzenie?

Projekt, o którym mowa, został nazwany "Icemill – pure water global sustainability". Koncepcyjne urządzenie, przywodzące na myśl diabelski młyn, pozwala pozyskać wodę pitną z oceanów. W jaki sposób? Doktorantka wykorzystała tutaj zjawisko odsalania przez zamrażanie. Sposób działania opiera się na zjawisku krystalizacji cząsteczek wody, co istotne, temperatura zamarzania czystej wody jest wyższa niż roztworu wody morskiej. Dlatego krystalizacji najpierw ulegają cząsteczki czystej wody, oddzielając się od roztworu w postaci lodu.

I choć istnieją już urządzenia pozwalające odsalać wodę z oceanów, w porównaniu do innych technologii, jak wyjaśnia Katarzyna Przybyła, zamrażanie jest mniej energochłonne i tańsze, a ze względu na ujemną temperaturę roboczą znacznie redukuje korozję.

Doktorantka proponuje budowę specjalnej konstrukcji o strukturze żyroskopu. Cylinder zewnętrzny służyłby do produkcji lodu i mógł się obracać niezależnie od części wewnętrznej. Wewnątrz cylindrów umieszczony lodowy młyn obracałby się zgodnie z trzyfazowym cyklem procesu odsalania: produkcji, czyszczenia i topienia lodu. Lód byłby wytwarzany w zbiornikach instalowanych na lodówkach. Zbiornik miałby formę zwężającego się cylindra, co ma wspomagać proces oczyszczania lodu. Solanka wypływałaby samodzielnie, a grawitacja ściągałaby ją ponownie do oceanu.