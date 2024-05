Idealne miejsce na wakacje w Chorwacji. Rajskie widoki i masa atrakcji

Szybenik - idealna baza wypadowa do zwiedzania Dalmacji

Szybenik to także świetna baza wypadowa do zwiedzania Dalmacji. Zdecydowanie warto się wybrać na wycieczkę statkiem na jedną z wysp wspomnianego Archipelagu Szybenickiego. Punt obowiązkowy to także Park Narodowy Krka, gdzie dojedziemy w 15 minut. Jego granice obejmują dolinę i kanion rzeki Krka, w którym występują malownicze kaskady, trawertyny i wodospady. Skradinski Buk należy do najbardziej rozpoznawanych miejsc w Europie - jest to najdłuższy i najchętniej oglądany wodospad parku. Spotykają się tu wody dwóch rzek - Krki i Čikoli - i spływają po 17 kaskadach o łącznej długości 800 m.