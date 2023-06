Niezwykła kraina wodospadów w Europie. Widoki zapierają dech

Chorwacja to nie tylko morze i plaża. Urokliwe miasteczka, ciekawe atrakcje i urzekająca natura aż zachęcają do bliższego poznania tego lubianego wakacyjnego kierunku. To niezwykle różnorodny kraj, który potrafi zachwycić każdego, a wśród miejsc, których nie można tu przegapić są niewątpliwie malownicze parki narodowe, których w Chorwacji jest zresztą aż osiem. Ale jeden szczególnie się wyróżnia.