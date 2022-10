Odwiedziłam najsłynniejszą plażę Chorwacji. Hit czy kit?

Trogir - prawdziwa perełka Dalmacji

Trogir okazuje się strzałem w dziesiątkę. Zachwyca od pierwszej chwili niewielkim, ale wyjątkowo pięknym starym miastem, a dodatkowo jest świetną bazą wypadową do zwiedzania okolicy. Do Splitu i Primoštenu autobus jedzie jedynie 30 minut (z dworca autobusowego, czyli autobusni kolodvor, tuż obok Starego Miasta). Prom na wyspę Drvenik Veli, gdzie znajduje się popularna Błękitna Laguna (Blue Lagoon) płynie niecałą godzinę i kosztuje 3 euro (15 zł) w jedną stronę, co jest świetną alternatywą do zorganizowanych wycieczek za ok. 50 euro (240 zł).