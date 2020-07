Indie. Podczas ulewy zawaliły się domy

To, do czego może doprowadzić kilkudniowy deszcz w mieście typu Delhi, w którym pod kątem infrastrukturalnym panuje istny miszmasz (zwłaszcza w najbiedniejszych częściach metropolii), uwieczniono na krótkim filmiku wideo. W dzielnicy Anna Nagar deszczówka zaczęła spływać do wykopu, który powstał w celu budowy parkingu podziemnego. Jednak spływająca do głębokiego otworu woda po drodze podmywała fundamenty domów. W pewnym momencie ściany jednego z nich runęły. Chwilę później stało się tak samo w przypadku 10 innych budynków, choć na wideo zarejestrowano tylko zawalenie się pierwszego obiektu.