Rozpoczyna się ramadan. Co to oznacza dla turystów?

- Ramadan to szczególny okres dla muzułmanów – miesiąc wielkiego postu - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - W tym czasie, inaczej niż chrześcijanie przed Wielkanocą, wyznawcy islamu nic nie jedzą i nie piją od wschodu do zachodu słońca. Choć z naszej perspektywy może to się wydawać wyzwaniem niemal nie do pokonania, szczególnie, że mówimy o krajach, gdzie słońce mocno pali przez cały rok, to jednak dla praktykujących muzułmanów nie jest to aż tak uciążliwe. W tym czasie życie trochę zwalnia, ludzie więcej odpoczywają, co warto mieć na uwadze, wybierając się do krajów islamskich w takim czasie - dodaje.