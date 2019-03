Izrael. Policja zamknęła dostęp do Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie. Wierni protestują

Wzgórze Świątynne z meczetem Al Aksa w Jerozolimie zostało zamknięte przez izraelską policję. Od kilku tygodni sytuacja jest napięta. Ponad 10 osób zostało aresztowanych.

Muzułmanie nie akceptują tej decyzji, tłumnie przychodzą pod meczet i w ramach protestu - modlą się. Do sprawy odniósł się jordański minister spraw islamskich, który podkreślił, że jest to atak na wolność religijną.

Wzgórze Świątynne to jeden z największych obszarów sakralnych na świecie, znajdujący się we Wschodniej Jerozolimie. W starożytności na jego terenie znajdowała się Świątynia Jerozolimska, najświętsze miejsce judaizmu. Obecnie na wzgórzu są święte dla muzułmanów: Kopuła na Skale i meczet Al-Aksa. W czasach biblijnych wzgórze nosiło nazwę Moria, co po hebrajsku oznacza Wybrane przez Jahwe. Wzgórze to pierwotnie nazywane było także Syjon, lecz od IV w. nazwa ta stosowana jest jako określenie innego wzgórza, położonego na zachód od Ofelu.