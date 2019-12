Jadalne filiżanki do kawy. Air New Zealand ma dla pasażerów apetyczną i ekologiczną nowość

Klientom nowozelandzkiej linii lotniczej - zarówno w powietrzu, jak i na ziemi - gorące napoje są serwowane w szczelnej, trwałej "ciasteczkowej" filiżance o smaku waniliowym. Słodki, jadalny zamiennik ma przyczynić się do ochrony środowiska.

Niki Chave, menadżer ds. Obsługi klienta Air New Zealand przyznała, że filiżanki są wielkim hitem wśród klientów. "Współpracujemy z innowacyjną nowozelandzką firmą, która wpadła na pomysł jadalnych filiżanek do kawy. Celem tej inicjatywy jest pokazanie światu, że odrobina pomysłowości może mieć pozytywny wpływ na środowisko " - mówiła w rozmowie z mediami.

Używanie jadalnych filiżanek ma zapobiec wyrzucaniu ok. 15 mln plastikowych naczyń rocznie. Linia zapowiedziała, że to nie jej jedyny pomysł i planuje także zastąpić inne plastikowe opakowania do żywności tymi, które można przy okazji skonsumować.