Kiedyś raje, dziś toną w odpadach. 10 najbardziej zanieczyszczonych plaż na świecie

Wysokie zanieczyszczenie naszej planety zamieniło najpiękniejsze plaże tego świata w egzotyczne wysypiska śmieci. Thisisinsider.com na podstawie badań organizacji non-profit, wskazał najbrudniejsze plaże na ziemi.

Plaża Kamilo, Hawaje , Stany Zjednoczone O ekstremalnym zanieczyszczeniu tego miejsca świadczy choćby jego alternatywna nazwa: „Plastikowa plaża”. Jest ona położona na największej wyspie regionu: Hawai’i, nazywanej również Wielką Wyspą. Kamilo to pustkowie tonące w plastikowych odpadach, na które składa się bogaty wachlarz rzeczy- od butelek przez grzebienie po kocie kuwety. Część z tych odpadów dociera aż z Rosji i Japonii .

Znajdujące się w wodzie rota- oraz adenowirusy miały tendencję do namnażania się w układzie oddechowym i jelitach, powodując problemy z płucami i trawieniem, takie jak gwałtowne biegunki i wymioty. W ekstremalnych przypadkach mogły one prowadzić do chorób serca czy mózgu.